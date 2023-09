Artigo: Quatro tipos de fraudes que prejudicam o e-commerce

Nathan Marion da Yuno Crédito: Leticia Umbelino



*por Nathan Marion, gerente geral da Yuno

As fraudes online acontecem por todos os lados e ligam um sinal de alerta principalmente nos players de e-commerce, que, no final, acabam tendo que arcar com todo o prejuízo. Para termos um contexto, estudo feito pela Clearsale mostra que foram 2 milhões de tentativas de fraudes no comércio eletrônico brasileiro na primeira metade deste ano, um prejuízo estimado de R$ 2,5 bilhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por outro lado, se formos avaliar o ano de 2022 inteiro, foram quase R$ 6 bilhões de perdas em fraudes também de acordo com a Clearsale. Isso só mostra que os criminosos da internet, infelizmente, estão investindo cada vez mais em medidas para se beneficiarem e, com isso, prejudicarem a todos, frustrando a experiência dos usuários e causando grandes perdas financeiras aos lojistas.

Infelizmente, mesmo o consumidor mais atento pode cair em uma armadilha, pois os golpes estão cada vez mais elaborados. Isso também vale principalmente para as empresas de e-commerce, que por mais que lidem com isso todos os dias, acabam enfrentando prejuízos. O fato é que existem diversas fraudes no mercado e identificá-las e proteger seu negócio é muito desafiador por conta da complexidade e variedade dos crimes, que exploram formatos diferentes e muito específicos, confundindo ferramentas de prevenção e o próprio olhar do gestor daquela loja online. Assim, a caráter de informação e prevenção, confira abaixo quatro das fraudes que mais têm assombrado os lojistas de e-commerce.

Roubo de identidade (Identity theft) Essa é uma das fraudes mais clássicas. Nela, os criminosos roubam informações pessoais e bancárias dos clientes, criando uma identidade para realizar transações em um e-commerce específico. Nessa categoria, o lojista leva prejuízo dobrado, pois, além de ficar sem seu produto, que vai parar nas mãos dos golpistas, ainda é obrigado a ressarcir compulsoriamente (Chargeback) o usuário que teve as informações usadas indevidamente.

Fraude de triangulação (Triangulation fraud) Aqui, a coisa é mais elaborada, pois os fraudadores abrem uma loja falsa de e-commerce e anunciam produtos bastante visados por um preço acessível. Uma vez que o cliente morde a isca e faz a compra, o fraudador usa as informações desse usuário para replicar a compra em um comerciante legítimo. A partir daí, ou os criminosos revendem a mercadoria ou a encaminham ao consumidor para manter as aparências, mas, nesse último caso, o freguês acaba pagando duas vezes por um só produto.



Teste de cartões (Cards Testing) Na modalidade, após estarem em posse de um cartão roubado, os fraudadores fazem transações pequenas para testar se o sistema antifraude as detecta. Uma vez que essas compras passem despercebidas, os golpistas começam então a fazer aquisições cada vez mais altas e, inclusive, liberam serviços e produtos para extraírem recursos mais graúdos da vítima. Após a fraude ser detectada, os criminosos desaparecem e deixam a vítima com todo o prejuízo.

Autofraude (Friendly Fraud)