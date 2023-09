Artigo: Um ano de 5G no Brasil, desafios e oportunidades

Rivelino Gama é diretor executivo de Negócios Infinix na Positivo Tecnologia, e nos escrever sobre a relação entre 5G e desafios com oportunidades para as empresas e o consumidor final

* por Rivelino Gama da Positivo Tecnologia

O 5G completa o primeiro ano de Brasil. O avanço da tecnologia chegou ao País com grande entusiasmo, especialmente entre os fabricantes de equipamentos de redes e de celulares, o Poder Público e, claro, as operadoras e especialistas da imprensa. Passados 12 meses, a novidade hoje é acessada por 4% do total de celulares conectados à Internet (dados da Anatel referentes ao último mês de maio) e um estudo da GSMA estima que o 5G deve atingir a marca de 36,2 milhões de acessos no Brasil até 2025, ou seja, mais do que triplicar o cenário atual. Para 2030, a expectativa é atingir mais de 179 milhões.