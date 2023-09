Startups descobrem o potencial das economias criativa e circular

Susclo é uma abreviação de sustainable clothing, que em português significa roupa sustentável. Por meio do site, a startup, possibilita a venda e compra de roupas usadas de alta qualidade, tudo com grande conveniência, sem que o consumidor precise sair de casa. “Acreditamos na moda sustentável e no consumo consciente como ferramentas para transformação pessoal. E se transformamos as pessoas, transformamos o mundo, certo?”, provoca Luciana.

A susclo é uma das startups aceleradas pelo Delta-V, um Programa da Casa Azul Ventures, que com apoio do Banco do Nordeste (BNB) está investindo em 60 startups do Nordeste, dos mais diversos segmentos. Foram selecionadas 9 empresas na Bahia, 5 no Maranhão e 5 na Paraíba, 4 no Rio Grande do Norte e 4 em Pernambuco, 3 em Alagoas, 2 em Sergipe e 1 no Piauí. No Ceará, foram 27 startups selecionadas. Além da capital Fortaleza, participam do processo de aceleração empresas do Eusébio, Maracanaú, Juazeiro e Limoeiro do Norte.

Economia circular, educação, saúde e energias renováveis. Agropecuária sustentável, biotecnologia e games. O Delta-V conseguiu reunir soluções inovadoras em diversas temáticas. As propostas de negócio foram divididas nos módulos de ideação e tração, separando as empresas de acordo com seu grau de maturidade para uma série de treinamentos específicos com grandes nomes do mercado da inovação em todo o país.



Economia Criativa

No setor da economia criativa, por exemplo, uma poderosa fonte de transformação social e econômica, há três startups participando do módulo de tração do Programa Delta-V. São empresas que já estão com o produto sendo ofertado no mercado, com expectativa de crescimento.

O termo economia criativa é utilizado para definir processos que usam a criatividade como ferramenta principal em diversos setores econômicos, como a indústria do cinema, de games, da arquitetura e do audiovisual. Uma delas é a Go Gamers, uma Plataforma digital com gestão automatizada para criar experiências competitivas profissionais em larga escala para jovens amantes do segmento de esportes eletrônicos.

A solução cria um ecossistema de comunidade gamer ambientado nas oportunidades para jogadores de todos os níveis, incluindo aqueles que estão em locais distantes dos principais centros de investimento e movimentação financeira.