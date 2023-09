Digital College realiza atividades gratuitas no Dia do Programador

Dia do Programador é 13 de setembro, uma das 10 profissões que mais crescem e que lidera a expansão de vagas de trabalho remoto, com alta de 5.857%.

A Digital College, que se apresenta como escola de habilidades digitais, realiza uma programação aberta ao público e gratuita no Dia do Programador, 13 de setembro, quarta-feira, a partir de 9h, nas unidades Aldeota e Sul, em Fortaleza (CE).

Estamos falando do Dev Day, com palestras, workshops e mesas redondas para quem deseja conhecer o mundo da programação ou aprofundar habilidades. As inscrições estão disponíveis para cada atividade do Dev Day, sendo possível selecionar algumas para participar, bem como conferir todas. Os interessados podem se inscrever no link da bio do perfil da escola no Instagram: @digitalcollegebr .



“Nosso objetivo com o Dev Day é lançar luzes sobre o que é viver do ofício de programador ou desenvolvedor, o que esse profissional faz na prática, como se destacar e evoluir nessa carreira tão associada à boa remuneração, flexibilidade com o trabalho remoto e qualidade de vida”, afirma Daniel Monteiro, CEO da Digital College.