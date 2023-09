Artigo: Net IRACEMA, minha vida em 10 temporadas

E foi assim que tudo começou (recomeçou): os encontros semanais na Praça da Sargento Hermínio (sábado, de 9 h até as 11:30 min}, onde concebemos o Piloto do Programa Unidade na Diversidade; e a nossa ida para a Associação Elos da Vida... Degustação do Suco Vivo, na Praia Acessível, um projeto de ACESSIBILIDADE da Prefeitura Municipal Fortaleza e do Governo do Estado do Ceará, mediante o Corpo de Bombeiros. No Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, realizamos um evento em parceria com a ABRH-CE (Associação Brasileira de Recursos Humanos) e Teia da Vida e apoio do Días Brasil (Cores de Artes).

Sétima Temporada: A Padaria Digital

Em 2023, retomamos às atividades na nossa rede social (WhatsApp)! Fui convocada para participar de uma reunião para formação da chamada "Padaria Digital"! Éramos oito em março e agora somos vinte padeir@s. O compromisso individual é de que através de reuniões mensais, de forma presencial, e todos os dias de forma virtual, pensemos na melhor forma de participar do movimento da Padaria Digital, que visa resgatar a Padaria Espiritual, que mexeu muito com a Cidade (era considerado revolucionário para a provinciana Cidade Fortaleza), que a época questionava a chegada da energia elétrica! Este fantástico acontecimento em 1892 (revolucionário para a provinciana Cidade de Fortaleza) teria influenciado a criação da Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo.