Soffia: um APP da saúde e conexão

A Soffia é um aplicativo com posicionamento de comunidade colaborativa exclusivamente para o ecossistema da saúde. Uma plataforma para compartilhar informações, descobrir e anunciar vagas de trabalho, e manter a atualização sobre avanços e tendências da área.

Conheça algumas ferramentas embarcadas na Soffia:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gestão de Escala Simplificada: Organização de escalas e plantões. Com a Soffia, você pode gerenciar sua agenda de maneira intuitiva e até mesmo trocar plantões com colegas de forma prática e eficiente, tudo isso a partir do conforto do seu celular.