ManageEngine abre novo escritório em São Paulo

Os integrantes brasileiros da empresa devidamente paramentados com o “dhoti” (tecido longo enrolado como uma saia) estão integrados e fazendo planos para todo o país. Efeito talvez da distância que se vê pela janela, eles parecem querer ir longe. Algumas salas têm nome de estados: Bahia, São Paulo, Pernambuco. Pernambuco que esteve presente com um frevo durante as festividades. Mais uma prova de que olham de forma abrangente. "Em 2022, a ManageEngine Brasil registrou um aumento de 40% na receita e de 30% nos clientes em relação ao ano anterior, tornando o Brasil um dos países que mais cresceu na América Latina. Acreditamos que este momento representa uma consolidação ainda maior da ManageEngine no Brasil. Nesse cenário, estamos muito satisfeitos em abrir um espaço novo e maior que nos permitirá treinar nossos parceiros sobre o portfólio de produtos, compartilhar boas práticas no setor de tecnologia e ajudá-los a atingir todo o seu potencial," diz Nirmal Kumar Manoharan, Diretor Regional da ManageEngine para a América Latina.

Não dá pra deixar de comparar com o povo brasileiro na espontaneidade com a qual acolhe. Trata-se de negócios, sabemos, mas a aproximação mais intensa pode aprofundar essa relação. O novo escritório foi inaugurado na presença da Cônsul-Geral Manisha Swami, funcionários do Consulado Geral da Índia em São Paulo e executivos seniores da ManageEngine. A empresa aproveita a ocasião para lançar uma plataforma online de treinamento com foco em serviços de consultoria para seus clientes.

A ManageEngine (lê-se MánadiEndim) é a divisão de gestão de TI da Zoho Corporation. Declara mais de 280 mil clientes em todo o mundo e acaba de abrir um novo escritório em São Paulo com uma bela vista do horizonte paulistano. Emoldurados pela cidade vista do alto, em uma terça-feira não tão fria do fim do mês de agosto, dezenas de convidados assistiram a uma apresentação de mágica, danças brasileiras, danças indianas, mas sobretudo um show de simpatia por parte dos representantes indianos.

Nirmal Kumar - A Índia e o Brasil tem muita coisa em comum, naturalmente, fora os problemas sociais e tudo mais, a gente tem a questão dos talentos. A Índia no passado foi considerada a fonte… ali onde todo mundo utilizava para fazer call center, utilizava a mão de obra barata. E o Brasil hoje também está exportando mão de obra para outros mercados principalmente o europeu. E o que a gente está fazendo é o que? Com a vinda da ManageEngine para cá, com esse novo escritório, é trazer o “localismo” da cultura. Desenvolver novas ferramentas. Por exemplo, nós temos na Índia a nossa Zoho School, que é uma universidade que nós mantemos e a gente desenvolve capacidades nas pessoas baseadas na região e em áreas que têm maior demanda. Então a gente vai trabalhar em outros setores no futuro. Nesse primeiro momento a ideia é consolidar essa questão voltada para vendas, dando suporte aos parceiros e aí no segundo passo a gente partir para uma outra etapa da empresa aqui no Brasil. A gente tem algumas etapas até chegar em outras e talvez assim o preparo do seu tempero que você comentou.



OP - Quando eu recebi o convite de vocês para vir para cá, estava lá registrado que o Ceará era um parceiro estratégico. Está lá escrito no e-mail com essas palavras. Eu queria saber por que é um parceiro estratégico. É só uma frase solta de comunicação ou é estratégico mesmo? E o porquê.

Nirmal Kumar - Hoje a maioria do nosso negócio vem do estado de São Paulo, mas baseado na nossa experiência trabalhando em várias partes do mundo, nós sabemos (o Ceará é) estado que tem muita potencial. Para dar um exemplo, nós fazemos um monte de negócios em várias partes da África, por exemplo, só para dar um exemplo. Nós sabemos que há oportunidades em todas as partes do Brasil. Hoje, mais de 50% do nosso business vem do estado de São Paulo, mas nós queremos que o crescimento do resto do Brasil seja mais rápido. Na verdade, nos últimos 5 anos, nós estamos crescendo em 40% ou mais. E se olharmos o crescimento de percentagem, o crescimento de regiões de fora do Brasil, de fora do São Paulo, é muito maior do que o crescimento do São Paulo. Vamos dizer que o crescimento do São Paulo é de 30%, o resto do país cresce em 45%, 50%. Então, é muito importante, particularmente para nós, o nordeste. E por isso é uma região estratégica. A gente tem ações pequenas lá, mas a gente vai investir mais forte na região muito em breve.