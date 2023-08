Grupo Softplan anuncia aquisição da Construmarket 

"A aquisição da Construmarket traz inúmeros benefícios e resultados para o mercado da construção civil no país, que está bastante aquecido. É um movimento que corrobora a nossa estratégia de fortalecimento e expansão dos segmentos em que atuamos, aumentando nossa presença na cadeia da construção e permitindo que geremos ainda mais valor para os nossos clientes”, afirma Eduardo Smith, CEO da Softplan. De acordo com o executivo, o modelo de atuação do grupo vem se mostrando acertado e deve ser aplicado nas outras verticais, atuais e futuras.

Essa é a décima aquisição realizada pela Softplan em sua história, a terceira só em 2023, e é um marco significativo em direção à expansão e ao crescimento contínuo do grupo em um processo que vem se desenvolvendo desde 2019, declara a empresa. Seis das dez empresas adquiridas foram na Unidade da Indústria da Construção, segmento que deve representar o maior crescimento da companhia em 2023, com expectativa de faturamento de mais de R$200 milhões com a chegada da Construmarket.



A Construmarket terá um papel relevante e complementar no ecossistema tecnológico da indústria da construção, composto por Sienge, CV CRM, Prevision, Refera, eCustos e Collabo. Com isso, a Softplan passa a ter mais de 1,2 milhão de usuários em sua base, com mais de 210 mil obras digitalizadas e 12 mil construtoras, incorporadoras e escritórios de projetos atendidos pela companhia. Com a chegada da Construmarket, as soluções do Grupo Softplan transacionam R$ 55 bilhões em insumos ao ano, reforçando sua estratégia de supply chain para o segmento, iniciada com a aquisição da Collabo em 2022.



“Estamos bastante otimistas com o setor da construção civil, que foi o que mais gerou empregos com carteira assinada no Brasil nos primeiros meses de 2023, segundo o Ministério do Trabalho. Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias indicam que até 2030 o país demandará 30 milhões de novos imóveis para moradia, um cenário bastante pujante e nós estamos preparados para apoiar a concretização desse panorama” explica Ionan Fernandes, Diretor Executivo da Softplan para a Indústria da Construção.



A receita da Construmarket neste ano será de R$ 38 milhões, um crescimento de 18% em relação ao ano passado. A empresa possui 183 colaboradores e cobertura nacional com cerca de 2.200 clientes distribuídos em todas as regiões do Brasil. É responsável pelo atendimento de mais de 750 mil usuários mensais em suas plataformas e portais, além de ter mais de 70 mil obras digitalizadas e mais de 800 mil equipamentos e locais monitorados.



Para Jorge Alvarez, CEO da Construmarket, a transação vai ajudar a acelerar a transformação digital do setor de construção civil e expandir ações inovadoras para o país inteiro. “A partir desta união com o ecossistema tecnológico da Softplan, nos tornamos ainda maiores, estabelecendo novos patamares de integração e possibilidades para o mercado. O que nos motivou a esse movimento foi a sinergia de objetivos, a identidade de cultura e a possibilidade de alcançar novos clientes. A união das nossas empresas permite escalar a presença e acelerar o crescimento de todos os profissionais da construção civil, impulsionando a transformação digital e, claro, melhorando a qualidade de vida das pessoas”, destaca o executivo.