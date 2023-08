Artigo: o MSS da sua empresa não precisa falar grego

Junto com a evolução tecnológica, as técnicas de ação dos agentes cibercriminosos vêm se tornando cada vez mais sofisticadas, o que faz com que os times de cibersegurança das empresas busquem se antecipar contra potenciais ataques para defender os seus ambientes.

Para mudar essa realidade, quatro etapas de implementação do MSS — que são batizados com as letras do alfabeto grego — mostram como esse modelo de gestão pode identificar as ações dos hackers antes que algum incidente aconteça na sua empresa.

Começando pelo alfa, que é o mapeamento inicial do ambiente do cliente. É a etapa inicial em que os primeiros mapeamentos e documentações do ambiente é feita pelo time de especialistas, para que a NetSecurity inicie a gestão do ambiente.



Passando para o beta, é a hora do início do amadurecimento dos processos. Nesta etapa são geradas as primeiras rotinas de inspeção e monitoramento do ambiente do cliente e é iniciada a criação de playbooks — documentação de sustentação — e primeiras informações dos dashboards.

No gama é o momento da evolução das rotinas de inspeção e monitoramento. O time responsável passa a fazer a gestão do ambiente de forma proativa, o monitoramento dos equipamentos e levantamento de itens de Health Check. Tudo com relatório de acompanhamento para o cliente ter visibilidade do que foi e do que está sendo feito.



Por fim, o delta é a fase final da implantação completa do serviço. Todas as etapas foram amadurecidas entre o time da NetSecurity e do cliente e se inicia as etapas de melhoria contínua, onde além da gestão e sustentação do ambiente, onde a NetSecurity passa a assumir 100% da gestão dos ativos do escopo do contrato, são tratadas as demandas de evolução e melhoria contínua do ambiente, para aumento da eficiência das ferramentas de Segurança no ambiente.