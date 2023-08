Emnify anuncia aquisição de operação do Grupo J. Safra

A emnify, provedora de conectividade celular IoT, anuncia aquisição da Cinco Telecom, operação de telecomunicações do Grupo J. Safra, tornando-se uma MVNO (Mobile Virtual Network Operator) autorizada no Brasil, podendo operar os serviços de comunicação móvel pessoal no país. A companhia torna-se a primeira MVNO autorizada a operar na rede da Claro Brasil, como Prestadora Origem.

De acordo com a consultoria Transforma Insights, prevê-se que as conexões IoT baseadas em celular no Brasil cresçam de 29 milhões no final de 2022 para 69 milhões no final de 2027, um CAGR de 19,1%.

“Pela primeira vez, em 2022, as MVNOs autorizadas representaram mais de 60% do crescimento do mercado de IoT. Isto indica que os clientes estão abertos a novas alternativas e em busca de inovação. Operar uma MVNO. autorizada é um compromisso e de elevada complexidade regulatória. A aquisição dos ativos da J. Safra Telecom acelera nossos planos de servir ao mercado brasileiro com pleno atendimento à regulação vigente. É um grande prazer e segurança para emnify realizar uma aquisição de uma empresa com a reputação e seriedade do Grupo J. Safra”, declara Carlos Campos, Diretor-geral da emnify no país.