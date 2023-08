Grupo Aço Cearense exalta produtividade de SAP com IA

O Grupo Aço Cearense exalta a concessão de crédito por meio da solução SAP Data Intelligence. No primeiro mês de utilização, anuncia a empresa, "o grupo ajustou os limites de 1.520 clientes, ou seja, 16% de sua base de clientes ativos, e liberou aproximadamente R$ 54 milhões em crédito – tudo com um esforço 80% menor no processo".



A SAP Data Intelligence é uma solução de gestão de dados que usa aprendizado de máquina e inteligência artificial. Uma das vantagens é aprimorar a governança e minimizar riscos a partir de um conjunto de regras. Ela é uma camada de orquestração de dados da SAP Business Technology Platform (SAP BTP), plataforma de tecnologia que reúne dados e funções analíticas, IA, desenvolvimento, automação e integração em um ambiente unificado.



O Grupo Aço Cearense explorou essas capacidades em parceria com o Serasa para criar o modelo que deu maior assertividade na concessão de limite de crédito e estabeleceu um score para os clientes. Com maior integração e customização, o sistema trouxe maior rapidez nas análises e destravou vendas que, de outra maneira, não aconteceriam. De outro lado, também reduziu o risco para a companhia ao restringir o acesso de clientes com pendências. Os clientes têm a informação sobre o novo limite de crédito em tempo real, assim como o setor financeiro do grupo.



“A evolução na transformação digital é objetivo estratégico e está completamente ligada ao propósito do Grupo Aço Cearense, que é contribuir para o desenvolvimento do nosso país, fomentando o crescimento de nossos clientes. Por meio desse projeto de IA conseguimos impactar nossos clientes de diversos portes e segmentos, possibilitamos agilidade na obtenção do crédito, revisão de limites, ajudando no giro de seus negócios, impulsionando crescimento, antes movimentos que dependiam de trabalhos manuais são realizados com velocidade e acuracidade, fortalecendo também nosso time de crédito para ações mais estratégicas, ou seja, a verdadeira transformação digital é transformar a estratégia”, destaca Cinthia Cavalcanti, Diretora de Desenvolvimento Organizacional e TI do Grupo Aço Cearense.



O modelo criado para a empresa faz as sugestões de crédito por meio de uma base de dados de mais de 12 mil clientes ativos e 63 variáveis. A análise considera o faturamento médio dos últimos 48 meses, o porte do cliente, valor da operação, mês e ano de maior exposição ao crédito, notas fiscais emitidas, média de pagamento dos últimos seis a 12 meses e valores em atraso.



"Com SAP Business Technology Platform levamos ao Grupo Aço Cearense inovação, inteligência e mais agilidade nas análises de crédito e liberação de vendas com uma base de dados robusta e atualizada de forma automatizada. O desenvolvimento foi um desafio interessante e ajudará a empresa a ter ganhos mais rápidos e significativos com seus clientes", afirmou Junior Freitas, vice-presidente de SAP Business Technology Platform (BTP) da SAP Brasil.