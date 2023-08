CSI Gerpower e a transformação energética a partir do Hidrogênio Verde

Em parceria com a Qair Brasil, a empresa trará para o país dois geradores de Hidrogênio Verde para atuar na demanda do setor de eventos do Ceará

A empresa cearense CSI Gerpower anuncia parceria estratégica com a Qair Brasil para trazer com exclusividade para o país dois geradores de Hidrogênio Verde a fim de suprir a energia elétrica de indústrias, empresas e, principalmente, do setor de eventos do Ceará.

A parceria, diz a empresa, pode servir de modelo para outras que buscam adotar práticas mais ecológicas e investir em tecnologias inovadoras que visem o bem-estar da sociedade e a preservação do planeta.

"Estamos entusiasmados em fazer parte dessa revolução do Hidrogênio Verde e contribuir para uma economia cearense mais sustentável. A parceria com a Qair Brasil nos permitirá oferecer aos nossos clientes energia limpa e renovável, enquanto trabalhamos em conjunto para um futuro com menos impactos ambientais negativos", comenta o CEO da CSI Gerpower, Patrick Allex.

Combustível do futuro

O hidrogênio é um gás que pode ser usado em substituição a vários combustíveis fósseis, como os derivados de petróleo e carvão. Ele pode ser obtido por meio de um processo físico-químico chamado eletrólise e sua queima libera vapor d’água na atmosfera, sem qualquer agressão ao meio ambiente.

Por essa principal característica, o Hidrogênio Verde se torna um aliado na descarbonização de diversos setores econômicos, contribuindo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em áreas como mineração, siderurgia, produção de cimento, transporte e agricultura, entre outras. Estima-se que esse mercado em ascensão possa movimentar até US$ 10 trilhões até 2050 e representar até 18% da energia consumida globalmente.