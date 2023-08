Inteligência Artificial generativa ao mercado imobiliário

Lançada pelo CV CRM, a funcionalidade promete facilitar o relacionamento com clientes, com o objetivo de agilizar a rotina dos corretores e das incorporadoras

O CV CRM – software especialista em vendas no mercado imobiliário – anunciou uma nova versão com Inteligência Artificial generativa para a área de comunicação da plataforma. A solução da Softplan passa a disponibilizar esse recurso para a elaboração de comunicados em dois módulos de mensagem: canais de SMS e e-mail.



Conectada ao Chat GPT, a tecnologia permite que o profissional escolha o tom que a mensagem terá por meio da função de personalização de texto, que oferece opções – de conteúdos mais formais e longos a comunicados com teor mais informal e curto, além de permitir também optar por uma linguagem mais tradicional ou coloquial.

Atualmente, a função já está disponível nas etapas de pré-cadastro e na produção de leads, mas a plataforma pretende ampliar seu uso para outras fases da jornada do usuário, como no chat, no pós-venda ou em qualquer atividade que envolva o relacionamento com o cliente final.



“Diferente dos robôs e chatbots, esse recurso irá funcionar como um assistente virtual, que consegue – em conjunto com a mão de obra humana – analisar e compreender determinado cenário, a fim de traçar uma resolução o mais rápido possível”, diz o CEO do CV CRM, Fábio Garcez.