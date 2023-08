Fábrica de Programadores: vagas abertas.

O projeto Fábrica de Programadores está com a segunda edição aberta. Serão duas mil vagas, das quais 500 foram ocupadas nas primeiras horas.

Está aberto um novo ciclo de oportunidades para 2.000 vagas no Fábrica de Programadores. Garotos e garotas terão oportunidade de entrar para a área que mais precisa de profissionais hoje em dia, que é a Tecnologia da Informação.

É a segunda turma do curso Fábrica de Programadores - Aprendendo a Programar com Games, um curso 100% digital, através do qual você vai aprender lógica de programação, conceitos básicos de linguagem orientada à objeto e outros temas necessários para ensinar como você pode criar seu próprio jogo.

Participe desse processo fabril e prepare-se para ingressar no segmento de tecnologia. É gratuito. Venha aprender a fazer um game e ganhar uma porta de acesso ao futuro tendo contato com linguagem de programação, com a lógica algorítmica que é base para a programação.

Para que serve? Para tudo. Para organização mental das etapas de uma tarefa. Para entender começo meio e fim. Para enxergar, por exemplo, o fluxo organizacional de uma redação, de um e-mail, de uma solicitação.

Também para se entender como se demanda uma máquina. Serve para escrever um programa que organize seus afazeres, para empreender. Para não ficar no escuro das coisas desse mundo novo, achando que o que ocorre dentro de um computador é magia. Porque não é. É lógica.

Sendo assim a segunda edição do Fábrica de Programadores está com inscrição abertas NESSE LINK AQUI. Esse ano dobramos a capacidade. Serão 2000 vagas, porém no primeiro dia, que foi ontem, 500 pessoas já se inscreveram. Portanto, corra.