Centec ofertará curso sobre Hidrogênio Verde para colaboradores

O Instituto Centec irá ofertar curso sobre Hidrogênio Verde para os colaboradores da instituição que trabalham na sede do Centec, localizada no bairro José Bonifácio.

O presidente do instituto, Acrísio Sena, diz que a ideia é após a conclusão do curso para os funcionários, levar para o público geral. “Queremos que a discussão sobre a cadeia produtiva do hidrogênio verde, envolva todas as secretarias do Governo do Ceará e que seja compreensiva para a sociedade civil, em geral, e que ela possa ganhar o debate em todas as partes do Ceará. Por isso, faremos essa turma inicial interna para depois abranger e atender o público todo”, informou o presidente.

“Neste programa educacional, os participantes serão imersos no universo do hidrogênio verde, uma forma limpa e renovável de produzir energia. O objetivo deste curso é fornecer aos colaboradores um conhecimento abrangente sobre o hidrogênio verde, desde os princípios básicos da sua produção, armazenamento e utilização até o seu impacto positivo na nas mudanças climáticas”, explicou a pesquisadora e especialista em Hidrogênio Verde, Natasha Esteves.

O curso tem previsão para que ocorra neste mês de agosto, com os colaboradores

Sobre o Instituto Centec



O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) é uma Organização Social (OS) que mantém contrato de gestão com o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), para desenvolver ações de qualificação profissional e inovação tecnológica. O instituto possui unidades operacionais em 33 municípios.