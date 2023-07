Algar Telecom debate transformação digital na Telecom Summit

A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do grupo Algar, participa da primeira edição do Telecom Summit 2023, evento sediado no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e que acontece nos dias 2 e 3 de agosto. Entre os assuntos discutidos, o avanço do 5G na região e os desafios da transformação digital no setor de telecomunicações no Ceará.



Dhiego Frances Alves Pereira, Tribe Leader do IoT da Algar Telecom, estará no evento para debater o papel do setor desenvolver empresas inteligentes, a partir do tema “Industria 4.0 - Inovação e conexão para Fábricas Inteligentes”. “Nossa atuação passa pelo desenvolvimento de produtos e soluções integradas em TI e telecom, principalmente para o mercado B2B, atendendo de pequenas a grandes empresas de diferentes segmentos de atuação no mercado. As soluções em conectividade para IoT estão cada dia mais forte na nossa empresa e hoje temos a capacidade de atuar em todo o país” explica o profissional.

“O faturamento do segmento TIC (tecnologia de informação e comunicação) da Algar Telecom vem subindo ano após ano e os números revelam um resultado direto da estratégia adotada pela companhia de ir além de voz e dados e assim inovar e evoluir seu portfólio”, relata Dhiego.

O Telecom Summit está em sua primeira edição e contará com as presenças de gestores públicos, executivos de telecomunicação, empresas de prestação de serviços e startups. O evento é fruto de uma parceria entre Sindicato das Indústrias e Empresas de Instalação, Operação e Manutenção de Redes, Equipamentos e Sistemas de Telecomunicação do Estado do Ceará (Sindimest) e a FIEC.

O evento abre um fórum com informações sobre a indústria 4.0, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, cyber segurança, data centers, logística inteligente, telemetria, robóticas e muitos outros temas.