ESPM: cursos em Big Data, Inteligência Artificial e Negócios Digitais

Estão disponíveis nas modalidades de pós-graduação, master e educação continuada, com inscrições abertas para aulas com início em agosto

A ESPM está com inscrições abertas para os cursos nas modalidades de pós-graduação, master e educação continuada, em Big Data e Ciência de Dados, Inteligência de Negócios e Inteligência Artificial.



A pós-graduação em Data Science, Big Data e Inteligência Artificial aplicados a Negócios e Marketing explora, por meio da parceria com a IBM, empresa de tecnologia da informação americana, a integração entre a capacidade analítica de trabalhar com dados de registros de bancos de dados, de redes sociais, de geolocalização, e a visão de mercado e negócios. O curso visa capacitar os executivos em gestão de soluções de software e tecnologia.

Já a pós-graduação em Inteligência de Dados em Negócios, em parceria com Tableau, tem uma visão contemporânea, tanto teórica quanto prática, e prepara o profissional para o exercício nas organizações modernas da tomada de decisão baseada em dados. O curso apresentará várias ferramentas usadas no mercado, como Tableau, Sense, entre outras, voltadas a interpretação dos dados, obtenção de insights e na construção de indicadores (KPIs e OKRs).

Já o Master em Gestão de Negócios Digitais, Bi e Inteligência Artificial apresenta uma visão atual das necessidades do mercado, que prepara o profissional no desenvolvimento de pilares fundamentais como: a elaboração de ações táticas integradas e no monitoramento dos seus resultados; o uso de métodos e ferramentas de BI, Inteligência Artificial e Machine Learning para o aumento da vantagem competitiva do negócio; e a formulação de negócios e de comunicação com foco no meio digital.

Os cursos da ESPM de Educação Continuada são voltados a preparar líderes que buscam ascensão profissional. Ao todo, são sete cursos que trazem diferenciais com temas como aprimoramento habilidades em inteligência competitiva no mundo digital, com aplicações de Big Data e Inteligência em Marketing, de Negócios, Análise Data-Driven do Mercado Audiovisual, Ciência de Dados, Digital Analytics e Business Intelligence, Big Data para Análise de Relações Internacionais e outros.

Estão disponíveis nas opções online (com aulas ao vivo) ou presencial, no Rio de Janeiro, com realização em agosto.

Os cursos destinam-se aos profissionais de negócios, análise quantitativa e/ou de tecnologia, de marketing, analistas seniores, coordenadores e líderes, com potencial para assumir cargos gerenciais ou em fase de crescimento profissional.

Confira os cursos disponíveis:

Pós-graduação em Data Science, Big Data e Inteligência Artificial aplicados a Negócios e Marketing

Em parceria com IBM

Início das aulas: 8/08/2023

Dias da semana: Às terças e quintas-feiras (Híbrido) + um sábado presencial por disciplina

Horário: Às terças e quintas-feiras das 19h às 22h e sábados das 8h30 às 15h30

Híbrido: online, ao vivo, e presencial

Carga horária: 376 horas

Local: ESPM Glória-Villa Aymoré

Ladeira da Glória, 26 – Glória, Rio de Janeiro – RJ

Investimento: 35 x R$ 839,84 no cartão de crédito

Inscrições até: 10/08/2023





Pós-Graduação em Inteligência de Dados em Negócios

Em parceria com Tableau

Início das aulas: 30/08/2023

Dias da semana: às segundas e quartas-feiras

Horário: 20h às 21h30

Online, ao vivo

Carga horária: 360 horas

Investimento: 35 x R$ 517,84 no cartão de crédito

Inscrições até: 29/08/2023

Outras informações: clique aqui

Master em Gestão de Negócios Digitais, Bi e Inteligência Artificial

Início das aulas: 30/08/2023

Dias da semana: às segundas e quartas-feiras

Horário: 19h30 às 21h30

Online, ao vivo

Carga horária: 435 horas

Investimento: 35 x R$ 649,69 no cartão de crédito

Inscrições até: 29/08/2023

Big Data Aplicado à Inteligência de Marketing

Início das aulas: 22/08/2023

Quando acontece: 22, 23, 24 e 25/08

Dias da semana: de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira

Carga horária: 12 horas

Horário: das 19h às 22h

online, ao vivo

Investimento: R$ 900,00 ou em até 10x no cartão de crédito

Inscrições até: 20/08/2023

Análise Data-Driven do Mercado Audiovisual – Streaming, TV e Cinema

Início das aulas: 01/08/2023

Quando acontece: 1, 3, 8, e 10/8

Dias da semana: de terça a quinta-feira

Carga horária: 12 horas

Horário: das 19h às 22h

Local: ESPM Glória-Villa Aymoré

Ladeira da Glória, 26 – Glória, Rio de Janeiro – RJ

presencial

Investimento: R$ 890,00 ou em até 10x no cartão de crédito

Inscrições até: 30/08/2023

Analista em Ciência de Dados

Início das aulas: 28/08/2023

Quando acontece: 28, 29, 30, 31/08, 1, 4, 5 e 6/08

Dia da semana: de segunda a sexta-feira

Carga horária: 24 horas

Horário: das 19h às 22h

Local: ESPM Glória-Villa Aymoré

Ladeira da Glória, 26 – Glória, Rio de Janeiro – RJ

presencial

Investimento: R$ 1.990,00 ou em até 10x no cartão de crédito

Inscrições até: 26/08/2023

Digital Analytics e Business Intelligence

Início das aulas: 16/08/2023

Quando acontece: 16, 17, 18 e 19/8

Dias da semana: quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado

Carga horária: 15 horas

Horário: das 19h às 22h (quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira) e 9h às 16h (sábado)

online, ao vivo

Investimento: R$ 1.230,00 ou em até 10x no cartão de crédito

Inscrições até: 14/08/2023

Analista de Business Intelligence (BI)

Início das aulas: 01/08/2023

Quando acontece: 1,2,3,4, 7, 8, 9 e 10/08

Dias da semana: de segunda-feira a sexta-feira

Carga horária: 24 horas

Horário: das 19h às 22h

Local: ESPM Glória-Villa Aymoré

Ladeira da Glória, 26 – Glória, Rio de Janeiro – RJ

presencial

Investimento: R$ 1.990,00 ou em até 10x no cartão de crédito

Inscrições até: 30/07/2023

Power BI Aplicado à Tomada de Decisão

Início das aulas: 23/08/2023

Quando acontece: 23, 24, 25 e 26/08

Dias da semana: quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado

Carga horária: 15 horas

Horário: das 19h às 22h (quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira) e 9h às 16h (sábado)

online, ao vivo

Investimento: R$ 1.230,00 ou em até 10x no cartão de crédito

Inscrições até: 21/08/2023

Big Data para Análise de Relações Internacionais

Início das aulas: 21/08/2023

Quando acontece: 21, 28 e 01/09

Dias da semana: segunda-feira e sexta-feira

Carga horária: 9 horas

Horário: das 19h30 às 22h30

online, ao vivo

Investimento: R$ 690,00 ou em até 10x no cartão de crédito

Inscrições até: 19/08/2023