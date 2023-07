Oito tendências de marketing para aplicativos

*Por Victor Paschoal, Diretor de Marketing LATAM da CleverTap

Com a popularidade crescente dos smartphones e a acessibilidade cada vez maior à internet, os aplicativos se tornaram uma parte significativa na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso porque as diversas utilidades das ferramentas mostram que não há limites para as mentes dos criadores, que lançam funções extremamente úteis para os usuários, como fazer uma compra de mercado ou pedir uma carona, e outras até duvidosas, como o caso de um aplicativo que simula um ventilador.

Seja qual for a finalidade do aplicativo e sua efetividade, com tamanha fama, o marketing se tornou uma estratégia crucial para as empresas que desejam alcançar e envolver seu público-alvo de maneira eficaz. Não se trata apenas de criar o app, mas também de promovê-lo de forma inteligente, garantindo a chegada de novos usuários e o engajamento com os já existentes.

Este ano, estive presente no MAU Vegas, um dos principais eventos da indústria de apps para dispositivos móveis, onde coletei alguns tópicos importantes que acredito que mereçam discussão para o mercado brasileiro. Deixo, então, 8 tendências de mobile marketing:



1. Personalização e hipersegmentação

A primeira lição é focar na entrega de experiências altamente personalizadas e relevantes para os usuários. Isso porque as pessoas não estão mais satisfeitas com mensagens que os individualizam apenas com a utilização do código de primeiro nome (o que também é muito relevante). É preciso ir além e entender a posição do cliente dentro da plataforma, assim como seus desejos e preferências.



2. IA and machine learning

Este segundo tópico pode ser visto como uma estratégia ao primeiro, pois utilizar tecnologias avançadas para otimizar as estratégias de aquisição, engajamento e retenção de usuários permite a personalização e hipersegmentação. Com base em dados demográficos, comportamentais e de preferências, as empresas podem personalizar suas mensagens e ofertas para atingir usuários relevantes e potenciais.



3. Pesquisa por voz e assistentes ativados por voz

Quando o WhatsApp lançou a ferramenta de mensagem por áudio, muitos duvidaram da tecnologia: não seria melhor efetuar uma ligação? Entretanto, a função passou a ganhar o gosto da população, agilizando textos extensos e até ligações. Para os aplicativos, a dica é prestar atenção nessa força e aproveitar interações baseadas em voz e dispositivos ativados por voz para engajar os usuários.



4. Marketing de influenciadores

Aproveitar o poder de influenciadores para promover produtos e serviços e impulsionar o engajamento do usuário são estratégias que já vêm sendo bastantes utilizadas pelas marcas. A tendência continuará para os próximos anos, reforçando que nem sempre o número de seguidores corresponde ao nível de engajamento. Às vezes, uma pessoa pode não ter milhões de fãs, mas fazer parte de uma comunidade engajada que levará sucesso a campanha.



5. Privacidade e proteção de dados

À medida que a conscientização sobre a segurança dos dados pessoais aumenta, os usuários estão mais preocupados com a forma como suas informações são coletadas, armazenadas e utilizadas pelos aplicativos que utilizam. Por isso, é essencial que a marca tenha uma política clara e transparente com o cliente.



6. Conteúdo gerado pelo usuário

Encorajar e alavancar o conteúdo gerado pelo usuário aumenta o envolvimento e a autenticidade da marca. Trata-se de envolver os usuários na criação de conteúdo relevante e autêntico, permitindo-lhes compartilhar suas experiências, opiniões, avaliações e contribuições dentro do aplicativo.



7. Vídeo móvel e transmissão ao vivo

Neste tópico, a ideia é capitalizar a popularidade do conteúdo de vídeo e transmissão ao vivo das redes sociais e levá-las para marketing e envolvimento do cliente. Além de engajar o usuário, a estratégia pode ter como resultado o compartilhamento orgânico.



8. Micro-momentos e marketing em tempo real

Os micro-momentos referem-se aos momentos em que os consumidores recorrem a seus dispositivos móveis para obter informações, tomar decisões ou realizar ações específicas, como pesquisar um produto, encontrar uma loja próxima ou resolver um problema imediato. O marketing em tempo real, por sua vez, envolve aproveitar esses micro-momentos para entregar mensagens e ofertas relevantes no momento exato em que os consumidores estão procurando por elas.