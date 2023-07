Microsoft promove maratona gratuita de IA

A partir desta segunda, 17, a Microsoft realiza a Maratona #AISkills, com o objetivo capacitar desenvolvedores e profissionais de TI em conceitos e práticas de Inteligência Artificial (IA) usando as ferramentas e serviços do Microsoft Azure.

O evento acontecerá entre os dias 17 de julho e 16 de agosto, com transmissões ao vivo pela plataforma do Microsoft Reactor, as inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo mesmo site. Os inscritos terão acesso as aulas ao vivo, certificado e trilhas de estudos gratuitas para seguir com sua capacitação.

A Inteligência Artificial está cada dia mais presente no dia a dia das pessoas e das empresas, empoderando a força de trabalho com mais produtividade e otimizando a rotina de trabalho o. Segundo o Relatório do Futuro do Trabalho, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, as habilidades em IA representam a terceira maior prioridade para as estratégias de treinamento das empresas, ao lado do pensamento analítico e criativo.

Os participantes poderão acompanhar as aulas teóricas e práticas que abordarão temas como visão computacional, processamento de linguagem natural, Machine Learning e chatbots. Com o apoio de profissionais da Microsoft e parceiros da companhia, os participantes aprenderão conceitos básicos de Ética na IA, Prompt Engineering, GitHub Copilot, Análise de Dados, Machine Learning e Azure OpenAI Service. Eles também terão acesso às trilhas de aprendizado gratuitas na plataforma Microsoft Learn, que oferece conteúdos interativos e exercícios para aprofundar os conhecimentos adquiridos na maratona.

Confira a agenda completa de palestras:

18 de julho, às 12:30h – Princípios de IA responsável na prática

Palestrante: Danielle Monteiro, Arquiteta de Soluções de Nuvem, Dados e Inteligência Artificial na Microsoft.

19 de julho, às 12:30h – Ganhe produtividade com Prompt Engineering

Palestrante: Henrique Eduardo Souza, Gerente de Arquitetura da Vivo e Microsoft MVP (Microsoft Most Valuable Professional)

01 de agosto, às 12:30h – Como criar um jogo de pedra, papel e tesoura com o GitHub Copilot

Palestrante: Cynthia Zanoni, especialista em Cloud e Ferramentas para Desenvolvedores da Microsoft Brasil.

03 de agosto, às 12:30h – Microsoft Fabric: análise de dados para a era da IA

Palestrante: Livia Regina Bijelli Ferreira, arquiteta de Soluções de Nuvem, Dados e Inteligência Artificial na Microsoft

15 de agosto, às 12:30h – Criando um assistente com o Azure OpenAI Service

Palestrante: Pablo Lopes, Desenvolvedor de Software da Microsoft

16 de agosto, às 19h - Introdução a MLOps: Conceitos e Prática

Palestrante: Beatriz Matsui, Arquiteta de Soluções de Nuvem da Microsoft

Além da maratona, os participantes também terão acesso ao Cloud Skills Challenge, uma plataforma integrada com o Microsoft Learn, na qual poderão participar de um grupo de estudos de Inteligência Artificial. Neste fórum, são propostos desafios e, após concluir um deles, o estudante receberá um selo do Microsoft Learn AI Skills Challenge e um certificado de conclusão.

A Maratona #AISKills terá 4 trilhas de desafio de estudos:

1 - Desafio de Machine Learning: o aprendizado de máquina está no centro da inteligência artificial, e muitos serviços modernos dependem de modelos preditivos baseados nesta tecnologia. Saiba como usar o Aprendizado de Máquina do Azure para criar e publicar modelos sem escrever código. Também será possível explorar várias ferramentas quedesenvolvedores podem usar para interagir com o espaço de trabalho.



2 - Desafio dos Serviços Cognitivos: são blocos de construção da funcionalidade de IA que podem ser integrados em aplicativos. O aluno aprenderá a provisionar, proteger e implantar serviços cognitivos. Usando essa ferramenta, é possível criar soluções inteligentes que extraem significado semântico do texto e oferecem suporte a cenários comuns de visão computacional.



3 - Desafio de operações de aprendizado de máquina (MLOps): as operações de aprendizado de máquina (MLOps) aplicam princípios de DevOps para aumentar a eficiência dos fluxos de trabalho. Essa trilha abordará como implementar conceitos chave, como controle de origem, automação e CI/CD para criar uma solução MLOps de ponta a ponta enquanto usa Python para treinar, salvar e usar um modelo de aprendizado de máquina.



4 - Desafio do Construtor de IA: essa trilha apresenta o AI Builder e ensina como criar modelos e de que forma usá-los no Power Apps e no Power Automate. Também ensinará a criar tópicos, entidades personalizadas e variáveis para capturar, extrair e armazenar informações em um bot.



As inscrições podem ser feitas AQUI