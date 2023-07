Mêntore Bank investe na política interna de LGPD 

O Mêntore Bank reuniu parte da direção e dos colaboradores em um workshop com a Opice Blum a fim de destacar e aprofundar o trabalho e a atuação administrativa junto a entidades reguladoras, como o Banco Central e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), além de outras questões como políticas de privacidade, segurança da informação entre outros tópicos.



"É uma confiança pro cliente, para os usuários e investidores. É uma segurança para eles, pois entende-se que a empresa está interessada em resguardar os seus dados e assim é criado um arcabouço jurídico e normativo para essa proteção", destaca a advogada Nayara Sales, assessora jurídica do Mêntore Bank.

“Para os brasileiros, as instituições financeiras são consideradas mais confiáveis pelo sigilo bancário. Partindo dessa realidade, nosso DNA é priorizar a privacidade em todos os produtos e serviços. Para viver nesse ecossistema de segurança, é preciso que todos os nossos colaboradores possam entender, interpretar de forma correta a legislação e estar atentos às atualizações da Lei. No mercado, a política de proteção de dados é um diferencial competitivo para as negociações”, afirma o CEO do banco digital, Vanderson Aquino.

Além das ações em educação que geram conhecimento, o Mêntore Bank possui protocolos de segurança para a proteção dos dados pessoais de clientes e funcionários, além de toda uma infraestrutura em TI. Desde a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), segundo o estudo IT Trends Snapshot 2023 da Logicalis, uma empresa global de soluções e serviços de TI, apenas 36% das empresas declararam estar em total conformidade com as regulamentações.