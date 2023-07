Erika Peron em exposição na Finlândia

"Unindo materialidade e imaterialidade, tendo como resultado final inúmeros suportes inclusive nenhum, no caso da arte relacional efêmera", assim Érika Peron explica um pouco do seu trabalho que se expressa em obras digitais ou NFTs, disponíveis nas plataformas próprias para ativos digitais. Seu trabalho une física e mecânica quântica, inteligência artificial e arte generativa.



Em junho a artista realizou exposição individual de nome “Exocêntrico” no Café Im-Pacto - iniciativa do grupo Iracema Digital, SEBRAE-CE e Ceará 2050. O evento proporcionou a articulação e integração do "Ecossistema de Inovação, Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade no Ceará, com 150 participantes da sociedade civil organizada, iniciativa privada, academia e Governo", explica a artista.

Agora Érika é convidada para a Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea na Finlândia, a com o tema “Arte, Vida e Sustentabilidade”. A abertura será terça-feira dia 18 de julho às 16h na Biblioteca de Varkaus e em setembro irá para Helsinki. "As obras já estão lá. Sobre Helsinque estou tentando os recursos para viagem em setembro, mas ainda não posso confirmar minha presença", finaliza