Alura e Thoughtworks: conteúdos avançados para profissionais de TI 

Com início previsto para 18 de julho, as aulas serão conduzidas por grandes especialistas da Thoughtworks, com temas como fundamentos para plataformas digitais modernas e data mesh

Segundo um estudo da plataforma Cortex, em janeiro de 2022 existiam 24 mil vagas abertas para os 25 cargos de tecnologia em alta, enquanto em 2023, neste mesmo mês, o número aumentou em 38%, subindo para 33 mil.

Nesse contexto, a Alura fechou uma parceria com a Thoughtworks para lançar uma série de masterclasses gratuita destinada a pessoas que tenham conhecimentos avançados em tech. As inscrições estão abertas e as aulas têm início no dia 18 de julho, às 18h30.

A ideia é que pessoas que atuem no mercado de trabalho de tecnologia há mais de 2 anos em níveis intermediário ou sênior sejam conectadas à expertise da empresa e de suas pessoas especialistas, incluindo debates sobre assuntos como “fundamentos para plataformas digitais modernas” e “data mesh na linha de frente: experiências práticas e lições valiosas".

Além das aulas, que têm duração de 1h30 a 2h, as pessoas irão receber um compilado de conteúdos extras. Também vale destacar que o evento contará com intérpretes de libras e acontecerá nos meses de julho, agosto, setembro e outubro.

“Aqui na Thoughtworks temos o compromisso de promover um mundo mais justo, com mais oportunidades e equitativo por meio da tecnologia. Procuramos a Alura, por identificar esta sinergia, com um projeto que pudéssemos levar o nosso conhecimento a novos talentos. Como referência em tecnologia, acreditamos que a Thoughtworks tem o potencial de enriquecer a jornada dos profissionais que se engajarem nesses cursos, impulsionando suas carreiras e expandindo suas oportunidades no mercado de trabalho”, explica Karine Pereira, Diretora de Marketing da consultoria.

Para Julia Chagas, diretora de Marketing da Alura, o objetivo da parceria é impulsionar o crescimento e desenvolvimento dos profissionais, oferecendo conteúdos de alto nível que vão além do básico. “ Hoje mais do que nunca é preciso se atualizar e conquistar novos conhecimentos na área de tecnologia, já que tudo muda a todo instante, e só assim é possível se destacar e acompanhar a evolução do mercado de trabalho.Por isso, queremos promover uma oportunidade da troca de conhecimentos e do aprimoramento de habilidades”, explica.

Para participar das masterclasses, basta se inscrever gratuitamente CLIQUE AQUI.