Hostweb e Oracle: parceria com foco nas regiões Norte e Nordeste

A empresa cearense Hostweb fechou parceria com a Oracle, com a intenção de ofertar serviços de nuvens híbridas para gestores e equipes de TI. Tem foco nas regiões Norte e Nordeste e promete Nuvem Privada com baixa latência e personalização a um preço estratégico aos clientes.

Já na Nuvem Pública, o licenciamento como Serviço na Oracle Cloud Infrastructure (OCI) permite à empresa cearense entregar uma "solução completa, incluindo novas tecnologias e produtos, em um prazo mais curto ao cliente"



A adoção simultânea de infraestrutura de Nuvens Públicas e privadas é utilizada por cerca de 72% de empresas no mundo, segundo a pesquisa “2023 State of the Cloud Report”. "Com a solução híbrida, os clientes podem desfrutar de soluções flexíveis que proporcionam um ambiente personalizado para cada negócio", afirma Wladimir Soares, CEO da Hostweb.