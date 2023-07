Coletivos reivindicam "soberania digital"

Em um comunicado assinado a partir da "Caatinga-Amazônia-Mata Atlântica" datada de 5 de julho último, coletivos que trabalham a pauta do software livre, reivindicam "um ambiente digital mais ético, justo e focado no ser humano" desejo o qual teria provocado o "surgimento de uma coalizão inédita" de entidades "representantes dos setores de cultura digital, software livre, comunicação, meio ambiente, inclusão digital e midiativismo reuniram-se no início deste mês em São Paulo para conceber a Frente pela Soberania Digital".

Segundo a coordenadora de projetos da Pulso Conteúdo, Silvana Lemos, há um desafio que é "garantir acesso à informação como direito humano, com a participação direta das mulheres, de pessoas negras e da população LGBTQIA+, priorizando estes grupos e os povos tradicionais e originários, em qualquer iniciativa que queira avançar rumo à soberania".



A proposta é a criação de uma Frente pela Soberania Digital, que se propõe a promover uma transformação digital que respeite a vida, a natureza e o planeta, e utilizando a tecnologia como meio legítimo.

"Depois dos intensos debates, percebemos que não bastava pautar o governo e discutir os impactos das plataformas comerciais, mas que precisávamos fomentar um debate aprofundado e uma rede de ação conjunta para construir a soberania digital no futuro", lembra Uirá Porã, hacker do Instituto Mutirão, que veio de Fortaleza(CE) para participar dos encontros.

A proposta é reunir organizações e movimentos tecnopolíticos, sociopolíticos, sociomateriais e sociotécnicos, em um Grande Encontro para planejar juntos um futuro de Soberania Tecnológica. Esse evento pretende reunir pré-eventos de iniciativas tradicionais como a Oficina de Inclusão Digital (OID), o Fórum Internacional Software Livre (FISL), além das pré-Conferências de Cultura Digital e Comunicação em Rede.