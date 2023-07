 Glamping: por um fim de semana analógico no Ceará

Glamping é uma nova forma de acampar sem perder conforto. E tem no Ceará, em Quixadá. É o DOM Luxury Glamping, empreendimento que oferece acomodações em domos geodésicos, além de uma "toca". Com investimento declarado de R$ 5 milhões, e uma expansão de 30% jácontratadapara agosto

"O Glamping entrega serviços de primeira linha para os hóspedes. É uma espécie de chalé completo, porém em um formato de tenda geodésica", expõe Ricardo Lima, gerente do hotel. Ele é equipado com varanda, churrasqueira, lareira, eletrodomésticos e rede suspensa.

"No Brasil existe Glamping, só que de uma forma mais rústica, sem serviços, onde a pessoa fica praticamente isolada. Posso dizer que somos verdadeiramente os pioneiros no conceito de luxo", especifica.

O estilo adotado possui uma lista de diferenciais: limpeza de quarto todos os dias, frigobar com itens para o consumo, café da manhã e restaurante. "Parece um hotel cinco estrelas, mas dentro com a atmosfera de um acampamento", disse.

A inspiração para a criação do DOM ocorreu durante a época da pandemia. "Você ir para um hotel era bastante perigoso. Muita gente acabou não visitando esses empreendimentos e buscou refúgio em casas de praia, campo ou locais mais isolados. Usamos a ideia do isolamento com conforto e, ao escolher Quixadá, mostramos que o Ceará é mais que a praia de Jericoacoara ou a Serra da Guaramiranga", confirma.

No total são cinco acomodações com capacidade para 17 pessoas, rodeadas de amplas áreas verde e de lazer, além de um heliponto. O DOM conta ainda com o chamado "Quarto do Piloto", acomodação especial para as famílias que desejam levar motoristas, babás e outros funcionários afins, separadamente do quarto de hóspede.

Hoje o DOM Luxury Glamping gera 13 empregos diretos e 70 indiretos. Os produtos consumidos no empreendimento na sua maioria são orgânicos e produzidos na própria região de Quixadá. A mão de obra, que antes trabalhava com a agricultura de subsexistência, adotou o turismo como fonte de renda com a inauguração do DOM.

As hospedagens iniciam com o valor de diária de R$ 800,00, podendo chegar a R$ 2.500,00