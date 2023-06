Locaweb lança Revenda de Hospedagem de websites

a revenda terá painel próprio, sem limitações, com infraestrutura dedicada VPS e premete melhor custo-benefício

A Locaweb lança uma nova solução para impulsionar o negócio de empreendedores que são revendedores de websites: a Revenda de Hospedagem. O produto inova ao oferecer um painel próprio e ilimitado para hospedar e gerenciar vários sites, além de contar com ambientes dedicados para que o revendedor tenha quantos clientes quiser e crie diversas contas para segmentar recursos sem pagar nada a mais por isso.



Na prática, os revendedores de hospedagem poderão criar e comercializar pacotes de hospedagem e definir preços e recursos para cada cliente.

“Nosso principal diferencial é que não utilizamos painéis terceiros como cPanel e Plesk. Nosso serviço é próprio e único. Além disso, temos um produto com infraestrutura dedicada e excelente performance, através de servidores VPS hospedados no Brasil. Tudo foi pensado e criado diante da necessidade dos revendedores, carentes de uma solução mais completa e estável no mercado brasileiro”, explica Dennis Lima, Especialista de Produtos da Locaweb.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As Revendas de Hospedagem Locaweb também oferecem recursos adicionais inclusos nos planos, tais como: 150 e-mails (caixas postais 10GB cada), backup gratuito (ilimitado) e certificados SSL grátis (Let’s Encrypt). O revendedor de hospedagem pode escolher entre recursos de memória que vão de 6GB a 32GB, de acordo com as necessidades específicas de seus projetos.

“A Revenda de Hospedagem Locaweb traz uma visão inovadora em gestão de recursos e administração de contas para o revendedor de sites: um painel especialmente desenvolvido para agências e desenvolvedores que fazem gestão personalizada por cliente, sem limitações e cobranças inesperadas praticadas no mercado. O produto chega com o melhor custo-benefício do mercado brasileiro de revendas”, conta César Andrade, executivo de contas da Locaweb Pro.

As revendas de hospedagem são utilizadas por agências digitais, desenvolvedores de sites freelancers, gerentes de projeto digital, administradores de sistema, e empreendedores digitais com negócios baseados na web que buscam por mais agilidade, qualidade e eficiência.