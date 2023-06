Lançada a segunda fase do C-Jovem

Nova rodada do C-Jovem amplia vagas e busca uma nova marca de sucesso na educação cearense, mas dessa vez no ensino da tecnologia

O Governo do Estado lançou a segunda etapa do Programa C-Jovem. Nesta segunda etapa, serão 8.400 novas vagas ofertadas, agora como extensão ofertada por Instituições de Ensino Superior (IES). Com recursos oriundos do MCTI captados pela Lei de Informática, busca atenuar o crescente déficit de 100 mil profissionais no setor.

Importante dizer que a cada tecnologia que nasce, há uma pressão mercadológica por novas soluções e até adaptação das anteriores. Exemplo: Inteligência Artificial. Com a IA embarcada em sistemas operacionais, novas formas de utilização de antigas plataformas exigem outras formas de pensar, adaptação em aplicativos, inéditas tendências em experiência do usuário. Sendo assim, formar um jovem no mundo digital é bem mais que apresentar uma ferramenta. É, sim, mostrar uma nova forma de atuar em um mundo completamente surpreendente.

Pois bem, nessa nova fase, o C-Jovem atuará como projeto de extensão na Universidade Estadual do Ceará (Uece), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e Universidade Federal do Ceará (UFC). As atividades ocorrerão de forma virtual, 10h/semana, durante um ano, totalizando 480h. No último trimestre, os estudantes irão aplicar os conhecimentos adquiridos por meio de uma imersão nas empresas parceiras.

Poderão participar estudantes do ensino médio, recém-formados no ensino médio (até 3 anos) e alunos do ensino superior, conforme oferta realizada pelo projeto de cada IES. Criado em 2022, o Programa C-Jovem já alcançou mais de 11 mil jovens de 174 Escolas Estaduais de Educação Profissional e de Tempo Integral, em 73 municípios cearenses. A meta é chegar a 100 mil jovens em cinco anos.