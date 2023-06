5 aplicações do ChatGPT em empresas

Pesquisa feita pela Resume Builder aponta que o ChatGPT está sendo usado pelas empresas para ajudar os profissionais no desempenho de suas tarefas. Segundo os dados, 66% usam a ferramenta para apoiar na escrita de códigos para software, 58% a usa para criação de conteúdo e 57% para suporte ao consumidor.

De acordo com Luis Redda, Field Sales Engineering Manager da Harness, unicórnio americano que atua em todo o mundo entregando uma solução completa de softwares, para usar o ChatGPT em empresas é preciso ensinar os colaboradores como inserir a ferramenta no fluxo de trabalho. “Algumas soft skills são fundamentais para usar o ChatGPT, como ter habilidades de comunicação e pensamento crítico, para propor soluções junto com a Inteligência Artificial generativa”, aponta Redda.

Com potencial para agregar no dia a dia de diversos profissionais, o ChatGPT pode ser integrado ao trabalho em diversos setores. De acordo com Luis Redda, esses são as 5 principais atividades que a ferramenta pode ajudar atualmente:

Geração de códigos e desenvolvimento de software



Sem o olhar do desenvolvedor e uma solução robusta de entrega de software, a IA pode ser um risco para a geração de códigos. No entanto, a ferramenta pode ser uma aliada na correção e detecção dos “bugs”, além de auxiliar na geração de códigos de forma mais rápida. “O ChatGPT acelera a curva de aprendizado e produtividade de desenvolvimento em cerca de 10x. Sem uma solução robusta e escalável de entrega de software, os riscos de segurança, qualidade e velocidade da entrega em si aumentam. O próprio processo da empresa pode virar um gargalo.”, explica o especialista.

Análise de dados



Em um processo de análise de grande quantidade de dados, o ChatGPT pode ser usado para organizar informações de forma mais rápida. “A IA pode combinar os dados com as tendências do mercado, inclusive, melhorando o processo de tomada de decisão”, Explica o Manager da Harness.

Atendimento ao cliente



O ChatGPT pode ser a primeira porta para clientes de uma empresa. Com ele, é possível lidar com consultas comuns, informando sobre produtos e tirando dúvidas. Em paralelo, a ferramenta também pode ser configurada para o suporte técnico dos produtos, ajudando os clientes a resolver problemas. “Essa entrega é ágil e melhora a satisfação do consumidor. Vale ressaltar, isso não elimina a necessidade do atendimento humano, mas direciona melhor a operação e organiza os canais de atendimento, colocando o profissional em um lugar de monitoramento das ações”.

Geração de Leads



Interagindo com visitantes no site ou acompanhando tendências, o ChatGPT pode ser um importante aliado do Marketing Digital. “A ferramenta pode ajudar na coleta de dados e no cruzamento de informações, o que permite um atendimento personalizado. Desta forma, a IA pode direcionar uma campanha diferente para cada tipo de usuário de acordo com suas preferências”.

Feedbacks



Por fim, o ChatGPT pode ser um aliado no acompanhamento da qualidade do serviço oferecido ao consumidor. Ele pode ser programado para pesquisar na base de clientes um feedback sobre o produto ou serviço e entregar informações com análises sobre os resultados para o tomador de decisão. “Esse processo é simples e permite que a empresa atue corrigindo com eficiência seus principais erros, impactando diretamente na experiência do consumidor”, finaliza Luis Redda.