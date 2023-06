Congresso discute políticas públicas, IA e regulação da internet

Hoje, 22, em Brasília, um debate fundamental. Representantes do Governo Federal, do parlamento, especialistas dos setores público, e privado e da academia participam do simpósio realizado pela Associação Brasileira de Internet (Abranet) e o Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS) no B Hotel, em Brasília. Assiste pelo YouTube AQUI.



Representando o ministro da Fazenda Fernando Haddad, o secretário de Política Econômica da pasta, o economista Guilherme Mello participa da abertura do evento. Também estão confirmados Luís Roberto Barroso (STF), que encerra o encontro. Outras confirmações são João André Calvino Marques Pereira, representando o Departamento de Regulação do Banco Central (BC), e o presidente do banco, Roberto Campos Neto, por meio de vídeo.

João Brant, da Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal, está confirmado no painel sobre a regulamentação da internet, juntamente com o deputado Orlando Silva, entre outros convidados.

Também participam lideranças do setor privado e da sociedade civil como André Sonnenburg (Me Poupe Web!), Priscila Faro (Open Finance e Mercado Pago), Leandro Vilain (Oliver Wyman) e Jonathan (NetSpace). Assim como Nathalia Arcuri (Me Poupe) e Rene Silva (Voz das Comunidades), Joe Paul (Byte Back), Elias Abdala (Microsoft), Laura Schertel, (Goethe University), Monica Steffen Guise ( Meta) e Silvana Bahia (Olabi/Preta Labi), entre outros.