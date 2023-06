Instituto Atlântico: inscrições abertas para capacitação gratuita

As inscrições para o novo ciclo do Avanti Bootcamp seguem até 30 de junho. As aulas têm início em 2 de agosto. Capacitação é gratuita

O Instituto Atlântico está recebendo inscrições para o Avanti Bootcamp, programa gratuito de Capacitação Tecnológica. Foco é na cultura de resolução de problemas práticos e autoaprendizado. O Bootcamp é um treinamento intensivo para que os alunos adquiram o conhecimento teórico de forma conjunta com a prática por meio de metodologias modernas de ensino, ferramentas e tecnologias inovadoras.

O Avanti Bootcamp foi desenvolvido para estudantes universitários que desejam dominar tecnologias, ganhar experiência no mercado de trabalho e se tornarem profissionais com conhecimento estratégico. De acordo com Eliabe Abreu, Gerente de Projetos do Instituto Atlântico, o programa vem suprir a demanda por profissionais capacitados no mercado de Tecnologia da Informação.

"Composto por especialistas, mestres e doutores no corpo docente, o Avanti Bootcamp é uma solução que encontramos para capacitar esses profissionais. Nos três primeiros ciclos do programa, antes conhecido por Academy Bootcamp, foram capacitados 342 alunos, o que ressalta a demanda e a necessidade da iniciativa", afirma.

O programa oferece capacitações em Ciência de Dados, Machine Learning, Experiência do Usuário, Desenvolvimento Full Stack, Quality Assurance, DevOps e Liderança, em nível básico, com material exclusivo e suporte de monitores. A carga horária é de 80 horas, distribuídas entre aulas ao vivo, autoestudo e atividades práticas.

As aulas serão realizadas durante 08 semanas, no formato online, às quartas (das 19h às 21h) e em sábados alternados (das 09h às 11h30), de agosto a setembro de 2023. As inscrições para o novo ciclo do Avanti Bootcamp estão abertas até o dia 30 de junho e podem ser efetuadas AQUI.