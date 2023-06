Locaweb agora é Locaweb Company

A Locaweb Company foi fundada no final da década de 1990, e passou de uma empresa de hospedagem, para um business de Software as a Service (SaaS) e plataformas de e-commerce. Desenvolveu o seu próprio meio de pagamento na metade da década de 2010 e mais recentemente, em 2021, adotou a estratégia de construção de ecossistema para toda a jornada digital dos clientes, independentemente do seu tamanho e segmento.



Depois do IPO, a companhia passou a atuar como: Plataforma de e-commerce para PMEs, Plataforma de e-Commerce para clientes Enterprise, Geração de Leads, Pagamentos, Gestão, Serviços Financeiros, Logística, Retenção e Fidelização.

A Companhia comemora "melhores units economics", que são traduzidos em maior Lifetime Value (métrica de negócios que estima a margem de contribuição da vida de cada cliente na empresa), por aumento de ARPU e redução de churn (métrica utilizada para determinar a perda de receita ou de clientes), e menor Custo de Aquisição de Clientes (CAC). A Locaweb Company, declara quase 4 mil funcionários, e mais de 600 mil clientes.