Artigo: Qual o potencial do Software Delivery para as empresas?

por Thiago Magro



Empresas que investem em softwares para aprimorar a operação desfrutam de uma vantagem competitiva significativa no mercado. Essa maturidade tecnológica vem se tornando essencial, mas ainda não é tão comum como deveria ser. Mesmo diante do aumento da demanda, de forma geral, as empresas acabam destinando poucos recursos para os times de TI e enfrentam problemas para encontrar as ferramentas certas para ter um time de DevSecOps eficiente.

Uma pesquisa da Gartner aponta que empresas que investem em engenharia de software entregam uma melhora de 53% nos resultados de produtividade do funcionário e resultados 37% melhores na atração e retenção de clientes. Por outro lado, uma pesquisa da Mckinsey aponta que mesmo que as ferramentas de software delivery permitam maior produtividade e coordenação, apenas 5% dos executivos reconhecem esse vínculo e as classificam entre seus principais facilitadores de software.

Investir no time de DevSecOps para um processo de Software Delivery mais rápido e eficiente é essencial para aumentar a qualidade do código gerado e minimizar erros na operação. Isso depende de ferramentas que garantam, pelo menos, alguns pontos:

Integração padronizada dos projetos;

Tempo de desenvolvimento de software;

Reversão automatizada de erros em código;

Eliminar esforços de manutenção em scripts;

Controle de custos de nuvem por meio de automação;

Esse padrão de eficiência que melhora a produtividade do desenvolvedor por meio da aceleração de processos de DevSecOps utiliza pipelines de CI/CD modernos. O Continuous Integration, ou Integração Contínua, é a prática automatizada de transformar o código criado pelos desenvolvedores em versões da aplicação prontas para serem executadas. Já o Continuous Delivery, ou entrega contínua, é a automação que leva essas versões do software até os ambientes pré-produtivos, executa todos os testes de performance, confiabilidade e segurança, e promove as versões "saudáveis" para o ambiente produtivo, sem comprometer a experiência do usuário final ou a segurança.

Quando bem feitos, esses processos permitem que os times de DevSecOps implementem novos recursos, configurações, corrijam problemas e realizem experimentos com segurança. Mas esse é um cenário ainda em descoberta pelos executivos e tomadores de decisão de empresas que dependem da entrega de Softwares diretamente na operação.

Quando falamos na necessidade de investir em ferramentas de software, tocamos em dois lugares muito importantes para uma empresa que atua com produtos e serviços que demandam uma tecnologia de ponta para garantir sua eficiência. Nos resultados, notamos que soluções integradas levam uma eficiência cerca de 65% maior para times de DevSecOps. Em paralelo, as ferramentas permitem um controle e gestão muito mais eficiente da entrega de código para estes times, que não precisam mais de dias e horas para encontrar e resolver problemas e pode diminuir em mais de 90% o número de problemas que são colocados em produção. Isso diminui a carga de trabalho/retrabalho e devolve os finais de semana e madrugadas para os profissionais de engenharia e desenvolvimento, que perdem o medo de interagir com os ambientes produtivos, pois tem toda segurança e visibilidade em um único lugar.