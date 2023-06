Zenir Móveis e Eletros na nuvem 

A Hostweb tem foco em soluções de hospedagem e serviços em nuvem. Pois bem, recebe agora o Grupo Zenir, empresa do setor varejista de móveis e eletrodomésticos. O novo contrato entre as duas empresas cearenses realizou a migração do ambiente de produção de TI da Zenir para a nuvem privada da Hostweb.

Promete maior eficiência operacional e escalabilidade dos recursos de TI para suportar o crescimento contínuo dos negócios, além de "segurança dos dados por meio de protocolos avançados de proteção e monitoramento contínuo, garantindo a integridade e confidencialidade das informações da Zenir e de seus clientes", diz a empresa.

"Estamos muito satisfeitos em firmar essa parceria com a Zenir e em fornecer nossos serviços de nuvem personalizados e seguros. Acreditamos que essa colaboração trará benefícios significativos para a companhia e seus clientes, proporcionando eficiência operacional, segurança e uma experiência aprimorada. Estamos comprometidos em oferecer soluções inovadoras e de alta qualidade para impulsionar o sucesso dos nossos parceiros de negócios", afirmou Leandro Albuquerque, Diretor de Novos Negócios da Hostweb.

Para Kleber Guedes, Head de Transformação Digital da Zenir, essa decisão estratégica trará uma série de benefícios significativos para o negócio. “A migração para a nuvem privada faz parte de um projeto amplo de transformação Digital do Grupo Zenir, pois trará performance, escalabilidade e segurança para as soluções que serão implantadas. O projeto de migração foi um sucesso e já tivemos de imediato uma redução nos custos operacionais e aumento da eficiência. Estamos seguros que escolhemos um parceiro à altura do Grupo Zenir e essa parceria irá nos ajudar a impulsionar mais ainda o sucesso da nossa empresa”.