Spotify passa a receber PIX

PIX, campeão entre as formas de pagamento no Brasil, passa a ser aceito pelo Spotify

O Spotify adicionou o PIX como forma de pagamento para usuários do Spotify Premium. Com o novo método, os usuários podem pagar uma única vez e fazer recargas quando quiser, sem compromisso e sem renovação automática.

"Desde o seu lançamento, o PIX transformou a forma como os brasileiros fazem transações digitais, é seguro e rápido. Estamos entusiasmados em integrar o PIX como uma opção de pagamento para nossos assinantes do Spotify Premium, uma vez que está alinhado com o objetivo do Spotify de dar acesso à melhor experiência de streaming de áudio independentemente da sua necessidade", afirma Mia Nygren, diretora-geral no Spotify na América Latina.

Para usar o PIX como opção de pagamento, o usuário deve selecionar o formato pré-pago, com pagamento único, escolher seu plano Premium - Individual, Duo, Família ou Universitário - e definir quantos meses de assinatura deseja adquirir - um, três, seis ou doze meses. Depois é só dar o play e começar a curtir. A forma de pagamento por PIX está disponível para planos pré-pagos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do PIX, usuários do Spotify Premium no Brasil podem utilizar as seguintes formas de pagamento: credit/debit card, gift cards e boleto bancário. Os métodos variam de acordo com o país ou região. Para ver as formas de pagamento disponíveis no seu país, acesse spotify premium e avance até a página de pagamento. Você não receberá nenhuma cobrança até enviar os dados de pagamento.