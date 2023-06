Sou Tech leva robôs de serviço à Fispal Food Service

Braço tecnológico da Sou Energy, fabricante de equipamentos fotovoltaicos, a startup Sou Tech participada Fispal Food Service levando seus robôs de serviço que interagem com humanos e podem ser utilizados em atendimento, delivery e hospitalidade.

Serão expostos os modelos BellaBot e KettyBot – premiados mundialmente, realizam entregas de pratos nas mesas e os recolhem à cozinha, recepcionam e guiam os clientes, exibindo ainda informativos e propagandas.

“Queremos, cada vez mais, difundir tecnologias inovadoras no país. Robôs interativos e de serviços são uma forte tendência do setor de alimentação e já estão cooperando com grandes players pelo mundo. Eles agilizam o atendimento, reduzem erros de pedidos, melhoram a eficiência operacional e oferecem uma experiência única aos clientes. Ao adotar essa solução, bares e restaurantes podem aumentar sua produtividade e se destacar no mercado cada dia mais competitivo, garantindo maior satisfação e fidelização dos clientes”, explica o coordenador comercial de novos produtos da Sou Tech, Luiz Braga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Sou Tech tem como base o conceito moderno da robótica, alinhado com IA (Inteligência Artificial) e visão computacional. Ela é a única distribuidora licenciada no País da maior fabricante mundial de robôs de serviços e atua com modelos de robôs que variam entre R$ 78 mil e R$ 125 mil.

Sobre os robôs

Bellabot: possui capacidades superiores de interação humano-robô. Interage por voz ao toque humano, é dotado de linguagem inovadora e proporciona experiências diferenciadas em entrega de comida e hospitalidade. O robô conta com quatro bandejas, tem capacidade de carga de 40kg e autonomia de até 24H.

Kettybot: pode ser usado em entregas, hospitalidade e publicidade. Possui tela de 18,5” e é capaz de ir ao encontro do público, exibe informativos e propagandas, guia e acompanha os clientes para encontrar produtos, setores ou ambientes.