Um trem tecnológico para Quixadá

No final de maio uma visita muito importante ocorreu à antiga Estação Ferroviária de Quixadá. Essa visita foi para colocar um olhar nas obra de adaptação do prédio que receberá o projeto da Estação Tecnológica de Quixadá e o Programa de Inovação do Sebrae para o município.

UFC, INOVE, IFCE, Brisanet, Mobi Telecom, SEBRAE Ceará, a Prefeitura da cidade, secretários, vereadores, todos estiveram lá. A julgar pela comitiva, podemos esperar resultados consistentes que venham a provocar um desenvolvimento sustentável com base na tecnologia de tal maneira que se consiga mudar o perfil sócio-econômico de parte do interior do Ceará? Fica a pergunta que é um desejo para que ocorra.

Poder público e instituições buscando uma sustentabilidade alicerçada naquilo que o mundo vem construindo como grande esperança de empregabilidade e desenvolvimento intelectual: a tecnologia aplicada a fim de resolver os problemas das pessoas. Capacitando, provocando, conectando, reconstruindo. E isso feito dentro de um prédio histórico, tem sabor especial, porque prédios e espaços necessitam de um porquê para serem visitados, mantidos, cuidados.

Em memorial da Prefeitura de Quixadá, assinado pelo arquiteto Rodrigo Nogueira, “Desde sua inauguração, em 1891, a estação ferroviária de Quixadá, mostrou-se de extrema importância para a cidade tornando-se um grande marco no desenvolvimento urbano, sendo um trunfo econômico da época, possibilitando o escoamento da produção de algodão da região para a capital, além de oportunizar o transporte de pessoas e de outras mercadorias, bem como a geração de empregos diretos e indiretos.”

Um material de divulgação da UFC explica que “A Estação Tecnológica está com obras em andamento e objetiva oportunizar que estudantes da área de Tecnologia da Informação tenham a oportunidade de atuar em Startups que irão se instalar no local”.

Há muito prédios antigos e ideias novas em busca de conexão para gerar sustentabilidade, riqueza e tecnologia. Vamos acompanhar essa trajetória.