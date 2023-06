Golden Cloud Technology atenderá 80% das concessionárias do País

A Golden Cloud Technology, fundada no Ceará em 2008, anuncia que agora é provedora de infraestrutura Cloud para 80% das concessionárias do País.

A Golden Cloud Technology é especializada em computação em nuvem e anuncia ser a nova provedora da Avonale Workplace - companhia focada em soluções de transformação digital para o setor automotivo. Por meio da parceria firmada, passam a utilizar a infraestrutura da Golden, todos os sistemas da Avonale Workplace, inclusive a Fandi, que é a plataforma de tecnologia financeira que liga revendedoras de veículos às instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos.

“Nossas soluções em tecnologia agora têm um acesso consistente e capilarizado ao mercado automobilístico. Então, a parceria com a Avonale é muito celebrada”, afirma Jefferson Farias, CEO da Golden.

Com isso, diz a empresa, passa a gerir os sistemas de mais de 2 mil concessionárias - cerca de 80% do segmento. A Golden ainda declara cinco certificações internacionais - ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, HDI Support Center Certification e SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations - bem como infraestrutura em data center de alta segurança, com classificação Tier III.