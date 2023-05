T Gamer e ibyte realizam campeonato de CS:GO no RioMar

A GT Gamer e ibyte se unem para oferecer nos dias 27 e 28 de maio (sábado e domingo), uma programação para jogadores mais competitivos na loja ibyte do Shopping RioMar Fortaleza, a partir das 13h. Durante a programação, o público irá participar do campeonato de CS:GO. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI



A iniciativa está alinhada com o entusiasmo da comunidade de CS:GO, seguindo o clima do Major que aconteceu recentemente em Paris, na França. “É uma oportunidade perfeita para os jogadores locais se reunirem, compartilharem sua paixão pelo jogo e competirem em um ambiente amigável. O evento do fim de semana é uma espécie de ressaca da edição de abril e promete oferecer diversão e entretenimento a todos os participantes”, comenta Técia Caetano, CEO da ibyte. O campeonato irá premiar com R$ 1000 em produtos Goldentec para o primeiro colocado, e em R$ 500 para o segundo colocado.

A CEO também antecipa que, em breve, o Arena Gamer ibyte estará de volta com uma programação expandida oferecendo momentos emocionantes aos entusiastas de jogos eletrônicos.

SERVIÇO

GT Gamer e ibyte realizam campeonato de CS:GO no RioMar Fortaleza nos dias 27 e 28 de maio

Dias: 27 e 28 de maio (sábado e domingo)

Local: Loja ibyte RioMar Fortaleza

Horário: a partir das 13h