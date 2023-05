iFood e Cubos Academy: mil bolsas para o curso de Programação do Zero

Vagas são destinadas a pessoas com renda de até dois salários-mínimos e meio, mulheres e negros contam com duas turmas exclusivas

O iFood e a Cubos Academy, juntas, anunciam bolsas integrais de estudo para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Serão disponibilizadas 1.000 bolsas 100% gratuitas para a formação em Desenvolvimento de Software, com foco em back-end. Não é necessário ter conhecimentos prévios na área para fazer o curso.



Para garantir a bolsa é necessário participar do processo seletivo e entrevista, ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e renda mensal de até 2,5 salários mínimos per capita. Duas turmas serão destinadas exclusivamente a mulheres e pessoas pretas.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da edtech, a partir de 02 de maio de 2023, sendo encerradas quando as bolsas forem preenchida. O processo de seleção conta com breves etapas. Primeiro, os candidatos preenchem o formulário de inscrição. Depois, será realizado um exercício prático de lógica da programação. Nesta fase, todos os candidatos já terão realizado um curso preparatório fornecido gratuitamente, ou seja, não é necessário ter conhecimento prévio em programação. Por último, a equipe da Cubos Academy fará uma entrevista individual.

A formação tem duração de 30 semanas e conta com aulas teóricas de segunda e quarta-feira, das 15h às 18h; e de segunda a sexta-feira, das 20h às 21h30, as aulas são práticas. Os alunos contarão com mentoria ao vivo para que seja possível tirar dúvidas sempre que necessário. Além disso, a edtech disponibiliza um time voltado para a experiência e empregabilidade do estudante e um canal na plataforma Discord para dúvidas

e interação entre alunos.

Até o momento, mais 245 bolsas já foram oferecidas pela Cubos Academy em conjunto com empresas parceiras. Sendo 80 bolsas exclusivas para entregadores do iFood se formarem no curso integral de Programação Back-end por meio do programa desenvolvido por ambas as empresas, o Potência Tech.