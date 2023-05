Supermercado Pinheiro adere ao Cupom Verde

O Supermercado Pinheiro anuncia a obtenção do “Selo Parceiro Verde” ao aderir ao Cupom Verde – um cupom fiscal disponível digitalmente e que traz todos os detalhes de uma compra para o consumidor. O Cupom Verde se apresenta como "a primeira carteira digital de cupons fiscais do Brasil".



A boa ideia do Cupom Verde é trazer economia estimada em cerca de 50% com a compra e armazenamento de papel térmico; economia de água (35 bilhões de litros são usados por ano para produzir 23 toneladas de papel térmico no Brasil) e menor emissão de pelo menos 38 mil toneladas de CO2 para a atmosfera.

Para o gerente de Tecnologia da Informação do Supermercado Pinheiro, George Menezes, o cupom verde é uma solução inovadora, eficiente e de fácil integração que substitui o cupom fiscal impresso, incentivando tanto varejistas quanto consumidores a participarem de forma ativa na sustentabilidade do meio ambiente.

“Para obtê-lo, o operador de caixa pergunta se o cliente vai aderir ao cupom digital ou impresso. Aderindo ao digital, o consumidor recebe um resumo da compra impresso, com um QR Code, se ainda não for cadastrado da plataforma do Cupom Verde, onde pode obter todas as informações da compra com a leitura do código. Caso seja cadastrado, o cupom vai direto ao aplicativo, sem necessidade de impressão. Com essa medida, evitamos que a maior parte dessas notinhas parem diretamente no lixo, ao passar a oferecer cupons na forma digital no celular dos clientes”, explica.