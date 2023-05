1º Prêmio de Intraempreendedorismo empresarial do Brasil

Valorizar as empresas e equipes mais intraempreendedoras do país em 4 modalidades é o que pretende a premiação realizada pela AEVO. Inscrições abertas

A AEVO lança o Prêmio de Intraempreendedorismo com o propósito de valorizar as empresas e equipes mais intraempreendedoras do país. Com inscrições até 14 de julho, o Prêmio destina-se a equipes e empresas inovadoras, de qualquer setor de mercado, em quatro modalidades: Inovação de Sustentação, Inovação de Transformação, Inovação Aberta e Inovação ESG.

Na modalidade Inovação de Sustentação, tanto as equipes quanto empresas devem ter projetos com ações que buscam aprimorar ou agregar valor aos processos, produtos e serviços já existentes. Em Inovação de Transformação, serão aceitos projetos que desenvolveram um produto, serviço ou processo completamente novo para a organização/mercado.

Para concorrer em Inovação Aberta, é necessário que o projeto tenha sido desenvolvido em parceria com uma Startup, Universidade ou empresas externas à organização. Enquanto em Inovação ESG, são aceitos projetos que proporcionam resultados sociais e ambientais, simultaneamente.

“O prêmio é uma oportunidade de reconhecer empresas que incentivam o intraempreendedorismo e colaboradores intraempreendedores que fomentam a inovação nas empresas. Parte indispensável do processo de inovação, essas pessoas e empresas criam novas oportunidades de melhorias para o negócio e identificam demandas do mercado. Além disso, o prêmio é uma forma de continuarmos com o nosso propósito de promover uma cultura de inovação contínua nas empresas brasileiras e fortalecer o ecossistema”, comenta Alexandre Pagung, Diretor de Marketing e Vendas da AEVO.

Quem pode participar

Na categoria Empresas, podem concorrer organizações acima de 100 colaboradores e com faturamento anual mínimo de R$ 100 milhões em 2022, que tenham implementado os projetos citados no período de 01 de janeiro de 2021 até 31 de março de 2023.

Entre as Equipes, estão elegíveis times de até 10 pessoas, cujo projeto tenha sido implementado pela equipe no período de 01 de janeiro de 2021 até 31 de março de 2023. Podem concorrer profissionais que trabalhem em qualquer setor da organização.

De acordo com dados do Mapa da Inovação Corporativa, estudo realizado pela AEVO em parceria com a Inventta, mais de 50% das empresas que participaram do estudo realizam o fomento à cultura intraempreendedora entre as pessoas. Esse número mostra que, atualmente, essa é uma das principais estratégias promovidas por grandes e médias empresas para impulsionar a inovação em seu contexto interno.

“Reconhecer profissionais e empresas intraempreendedoras é mostrar, na prática, como a inovação vem acontecendo no dia a dia das organizações que representam os mais diversos setores da economia brasileira. Este Prêmio será uma oportunidade única de reunir as maiores empresas do país, em um evento exclusivo, para reconhecer e premiar os profissionais mais inovadores e as empresas que mais estimulam o intraempreendedorismo”, completa Alexandre Pagung.

Os interessados em participar da primeira edição do prêmio, devem se inscrever de forma gratuita e exclusiva AQUI.

Intraempreendedorismo

Citado pela primeira vez pelo empreendedor americano Gifford Pinchot III, em um artigo publicado em 1978, o Intraempreendedorismo (Intrapreneur) consiste no ato de estimular os colaboradores a pensarem e agirem como empreendedores nas empresas em que já trabalham. É uma abordagem que estimula a criatividade, o comprometimento e o engajamento dos funcionários, contribuindo para o desenvolvimento da empresa e para o fortalecimento da sua cultura de inovação.