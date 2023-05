Médico cria simulador para estudos em reprodução assistida

O médico Marcelo Cavalcante, especialista em reprodução assistida, criou em parceria com a Escola Médica CETRUS e a Rede Geare, uma tecnologia inovadora no Brasil: um simulador para estudos em reprodução assistida.

A novidade permite que profissionais estudem a realização de procedimentos em reprodução assistida com mais eficiência. O equipamento consiste em modelo de impressão 3D que executa um simulador de ultrassonografia transvaginal, possibilitando treinamento em controle de ovulação e aspiração folicular.

O simulador de treinamento é uma ferramenta de ensino da Pós-Graduação em Reprodução Assistida da CETRUS. A ação já apresenta reconhecimento internacional, com a publicação do feito no Journal of Ultrassonography, periódico acadêmico oficial da Sociedade Polonesa de Ultrassonografia.

