Uma ação para crianças sobre reciclagem de lixo eletrônico

A Goldentec realiza neste sábado (20), a segunda edição do Goldentec Recicla. Das 14h às 17h, na Loja Goldentec Iguatemi Bosque, crianças poderão confeccionar chaveiros ecológicos a partir do lixo eletrônico. A oficina gratuita, conta com a parceria do projeto Resíduo Tecnológico Sustentável e estimula crianças sobre a importância do descarte correto dos resíduos tecnológicos. Uma quantidade limitada de ingressos para o Ecopoint Parque Ecológico será dada aos participantes do Goldentec Recicla.

A CEO da Goldentec, Técia Caetano, enfatiza a relevância da ação em prol do meio ambiente. “Somos defensores de práticas que promovam um meio ambiente limpo e saudável, e atividades como esta é uma ótima oportunidade de conscientizar as crianças sobre o descarte correto de eletrônicos, além de promover a educação ambiental para elas e para os pais”, explicou.

SERVIÇO

Data: 20 de maio (sábado)

Horário: 14h às 17h

Local: Loja Goldentec Iguatemi Bosque

Programação gratuita

Confirmar presença AQUI