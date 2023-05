Casa Azul dá boas vindas às startups selecionadas no Programa Delta-V

O evento acontece na sede do Banco do Nordeste (BNB) em Fortaleza. A programação começa às 17h com a palestra “Por que fundar startups em momentos de crise?” com a head de CVC da ACE Cortex, Amanda Coutinho.



Na ocasião, estarão reunidos os representantes das startups selecionadas, os principais agentes de inovação da região, além da e das equipes do BNB e da Casa Azul para um momento de troca de conhecimento e conexões.

As startups selecionadas abrangem todo o Nordeste. Foram 9 empresas na Bahia, 5 no Maranhão e 5 na Paraíba, 4 no Rio Grande do Norte e 4 em Pernambuco, 3 em Alagoas, 2 em Sergipe e 1 no Piauí. No Ceará, foram 27 startups selecionadas. Além da capital Fortaleza, participam da jornada de aceleração empresas do Eusébio, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte.

O evento terá transmissão simultânea nos canais do youtube Fundação Demócrito Rocha, parceira do evento, e no linkedin da Casa Azul.

Serviço

Evento de lançamento do Programa Delta-V

Data: 19 de maio de 2023

Hora:16:30h

Local: Praça Central do BNB Fortaleza - Av. Dr. Silas Munguba 5650, Passaré

Transmissão simultânea nos canais do youtube Fundação Demócrito Rocha e no linkedin da Casa Azul.