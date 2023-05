Ed-Mundo: empreendedorismo e inovação com jovens em Fortaleza

Projeto Ed-Mundo desenvolve empreendedorismo e inovação com jovens de Fortaleza por meio da tecnologia Parceria entre Lanlink e IPTI, a iniciativa é realizada com alunos de escolas municipais do Centro

Com a proposta de capacitar jovens talentos em programação e empreendedorismo, a Lanlink, juntamente com o Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI), realiza o projeto Ed-Mundo com estudantes da rede pública na região central de Fortaleza.

Atualmente, o projeto está em fase de implantação da segunda turma na Escola Municipal Santa Luzia e já conta com uma turma de alunos do oitavo ano da Escola Municipal São Rafael, na Praia de Iracema.

De acordo com Cristina Boris, a iniciativa desenvolvida pelo IPTI coloca em prática a transformação social a partir da tecnologia. “Os participantes constroem em sala de aula e dentro dos laboratórios novas perspectivas de vida, sendo orientados a enxergar que é possível chegar longe com inovação, o que é importante para ganhar maior autoconfiança e se direcionar para aquilo que pretendem alcançar. A gente proporciona o acesso as ferramentas e estrutura e reforçamos que eles podem ser os protagonistas da própria história a partir do conhecimento”, afirma.

A primeira turma do projeto, em Fortaleza, foi em 2022 com 12 jovens entre 13 a 17 anos e a previsão de conclusão é em junho deste ano. Grazianne Carrera é mãe do Armando Gabriel, um dos alunos, e relata que o projeto foi um divisor de águas na vida do filho. “Hoje eu vejo não só uma criança, mas um jovem que está se formando, é notória uma grande mudança que aconteceu no comportamento dele. É muito gratificante como mãe ver que eles estão tendo uma oportunidade que eu não tive e que está fazendo a diferença na vida dele”, conta.

Educação para o Mundo

As tecnologias sociais que compõem o Ed-Mundo buscam trabalhar desde a descoberta do potencial empreendedor e transformador do indivíduo, até a consolidação de uma ideia de negócio.

Durante o processo, os alunos passam por módulos básicos para construir os primeiros conhecimentos sobre programação e tecnologia, desde a diferenciação entre hardware e software, internet e seu papel no desenvolvimento, até o pensamento computacional e lógico, passando por tipos de aplicações web e linguagem de programação. Além disso, também estudam educação financeira e a inteligência emocional, bem como ferramentas para teste, validação e pitch final, para consolidar as ideias desenvolvidas, e criar a experiência de contato com eventuais investidores.

Para Raí Thales, coordenador do IPTI em Fortaleza, o Ed-Mundo tem possibilitado aos alunos, na maioria dos casos, o primeiro contato com a tecnologia para além do uso cotidiano do celular, oportunizando novas identificações de futuro. “Ao conectar os conhecimentos de programação/tecnologia e empreendedorismo, provocamos nos alunos a vontade de seguir novos caminhos na busca da melhoria de renda, da melhoria da comunidade e do contato com novas formas de aprender. Nesse sentido, estar conectado com uma empresa de tecnologia, permite que os alunos do Ed-Mundo, percebam na prática oportunidades de futuro, qualificação e protagonismo”, destaca.

A conclusão do projeto prevê uma avaliação dos resultados para definição das jornadas posteriores. O CLOC prevê a continuidade da formação já separando as trilhas do Desenvolvedor Web e da Robótica, já a Oficina de Negócios, a possível incubação das primeiras iniciativas empreendedoras.