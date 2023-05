Cearense Key Solution atua na transformação digital da Soprano

Soprano, do RS, impulsiona transformação digital com apoio da cearense Key Solution

A Soprano é uma das maiores indústrias do Sul do Brasil e tem a consultoria da cearense Key Solution para a transformação digital e otimização de seus processos e resultados. A key Solution tem sede em Fortaleza e você pode conhecer mais AQUI na live do O POVO Tecnologia.

O projeto Acelera Soprano está sendo acompanhado por Roseanne Pimentel, CEO da Key Solution, com visitas frequentes à companhia, sediada em Farroupilha (RS). A Soprano tem 69 anos de história, cerca de 1.000 funcionários e atua nos segmentos de casa e construção com soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar. “Após a etapa de análise de dados com a ferramenta Fhinck, iniciamos a modelagem de processos de negócio da Soprano com base nas oportunidades identificadas”, explica Roseanne Pimentel.