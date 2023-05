Artigo: transformação digital nas empresas e o impacto no negócio

por Bruno Parra, Chief Revenue Officer da Checklist Fácil

O futuro da eficiência operacional dos negócios está na Transformação Digital, que vem crescendo a cada ano. O processo se acelerou nos últimos tempos – principalmente durante a pandemia da Covid-19 – e, atualmente, percebemos que muitas empresas buscam pelo melhor modelo de integração, ou seja, ter soluções que concentrem todos os processos e áreas dentro de uma companhia.

Ao se perguntar como executar toda essa missão diante do ambiente de negócios, vemos que esse caminho da integração passa, sobretudo, pela tecnologia, que garante o controle e toda essa gestão de processos por meio da utilização de dados – como o Business Inteligence (BI), ferramenta de estratégia que executa o processo de coleta e transformação de dados em informação, tornando as análises do cliente de forma mais rápida e assertiva, visando um planejamento futuro.

É fácil perceber que existem diferentes formas de, atualmente, gerarmos eficiência operacional aos negócios. As inspeções digitalizadas, por exemplo, são mais eficientes e substituem as tradicionais folhas de papel ou mesmo planilhas de Excel. Graças à tecnologia, temos essa diminuição no gasto com as folhas de papel, gerando mais economia e menor impacto ao meio ambiente, além da substituição por registros digitais, com dados armazenados em um único lugar e diminuição no tempo de trabalho. Tudo isso sem perda ou interpretação incorreta das informações durante o processo, além de evitar possíveis retrabalhos.

Com a Transformação Digital, além do foco em inovação com o intuito de levar maior eficiência operacional, é possível também obter uma padronização nos processos durante a jornada de sua empresa, focando mais em sua estratégia, além da diminuição dos riscos de operação pelo time e usuários. E, claro, essa digitalização também gera economia de tempo para o colaborador, que dedicará menos esforços para a coleta de dados, consequentemente investindo mais em estratégia de interpretação dessas informações por meio dos indicadores e de ações de inteligência.

Garantir eficiência não só é gerar um excelente ambiente para o colaborador, mas também promover a execução do seu negócio de forma mais segura – seja em lojas ou fábricas, mostrando o seu cuidado diante de funcionários e clientes, seja por inspeções digitalizadas de segurança e redução no tempo da aplicação de checklists. Situações que podem gerar, em alguns casos, mais de 60 mil horas de trabalho poupadas, além do aumento da produtividade da equipe em diversos setores e o uso de tecnologias que otimizem o trabalho e permitam uma atuação de forma mais estratégica - criando assim um cenário verdadeiramente promissor para os negócios.