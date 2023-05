Vyse, a startup cearense que quer mudar o mercado de mobilidade

A cearense Vyse quer mudar o mercado de mobilidade urbana com um trunfo: tratar melhor o motorista

A Vyse é uma startup cearense de mobilidade urbana e tem um trunfo para brigar com as gigantes: promete tratar melhor o motorista, o que, apostam, teria repercussão no serviço ao consumidor. Quem explica esse trunfo é Gilônio Dias, Chefe de Marketing da Vyse.

"Os grandes players do mercado mundial chegam a cobrar até 60% da corrida ao motorista. Nós cobramos 2 reais e 50 centavos por corrida apenas. Seja uma corrida curta ou para outro município, não importa", diz Gilônio.

A Vyse segue a filosofia convencional por meio da qual uma plataforma de transporte integrada permite um conforto de depender menos do carro próprio e, consequentemente, tudo que o cerca: impostos, estacionamento, seguro, manutenção e outros. É a nova economia do compartilhamento associada à tecnologia, mas que também trouxe desafios e problemas, a exemplo da necessidade de regulação e formas de funcionamento a serem enfrentados.

A empresa foi fundada em setembro de 2021, e afirma ter mais de 31 mil passageiros cadastrados em sua plataforma, juntamente com mais de 12 mil motoristas e aproximadamente 280 mil corridas foram realizadas por meio do aplicativo.

Confira:



Site:https://vysebrasil.com.br/



Telefone:+55 85 9211-9288 (WhatsApp)



Nas lojas de aplicativo:



Vyse Passageiro

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobapps.client.vyse

iOS: https://apps.apple.com/br/app/vyse-passageiro/id1573068238



Vyse Motorista

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobapps.driver.vyse