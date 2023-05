UFC Quixadá abre seleção de mestrado

Atenção para a oportunidade acadêmica, estão abertas, até dia 31 de maio, as inscrições para ingresso na turma de 2023.2 do Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Computação do Campus da UFC em Quixadá.

São ofertadas 7 vagas, distribuídas nas seguintes linhas de pesquisa:

1. Algoritmos e Teoria da Computação: 1 vaga

2. Engenharia de Software e Metodologias: sem vagas, mas formando cadastro de reserva

3. Sistemas de Computação: com 6 vagas.



O processo seletivo é constituído de etapa única, classificatória e eliminatória, baseada nas seguintes notas:

1. Índice de Rendimento Acadêmico;

2. Avaliação Curricular;

3. nota do Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP), de caráter opcional.



O resultado da seleção será publicado no site do Programa.

Detalhes sobre documentos necessários, critérios de avaliação e cronograma estão disponíveis no edital do processo seletivo.