Ninna Hub e Instituto Atlântico firmam parceria

O Ninna Hub e o Instituto Atlântico anunciam parceria estratégica para impulsionar o desenvolvimento de startups. A parceria prevê o apoio mútuo para proporcionar acesso ao mercado para as startups, ações de incentivo à licença de pesquisa e desenvolvimento, e também fortalecimento de iniciativas de conexão entre os atores.

Humberto Lima, CEO do Ninna, destaca que o hub reúne diversos atores do ecossistema de inovação e busca sempre agregar valor às iniciativas de conexão que realizam. "Estamos animados com as possibilidades que essa parceria pode trazer. Muitas das nossas ações se complementam, e juntos poderemos impulsionar ainda mais o desenvolvimento de startups", ressaltou.

O Ninna Hub é um hub de inovação que conecta startups, investidores, empresas e instituições de ensino, promovendo o empreendedorismo e a inovação no Nordeste. Oferece espaços de coworking, programas de inovação aberta, eventos e conexões estratégicas para impulsionar o crescimento de empresas, startups e fortalecer o ecossistema de inovação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), estruturada na forma de uma Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação através da pesquisa e desenvolvimento em TIC. Fundada pelo CPqD e PADTEC, a instituição é um dos principais ICTs do Nordeste em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Com +700 profissionais certificados em suas áreas de especialidades, estão distribuídos no escritório em Fortaleza.